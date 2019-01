Μελέτησε 10.000 επιχειρηματίες και βρήκε τη φόρμουλα για να βγάλει κάποιος λεφτά

Ο πλούτος είναι κάθε άλλο παρά ατομική δουλειά, καταλήγει στην έρευνά του ο Chris Hogan.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Everyday Millionaires: How Ordinary People Built Extraordinary Wealth - and How You Can Too» διατείνεται απλά-απλά πως κανείς δεν μπορεί να γίνει εκατομμυριούχος αν δεν έχει βοήθεια.

Σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Dave Ramsey, ο Hogan μελέτησε 10.000 αμερικανούς επιχειρηματίες, ανθρώπους με πάνω από 1 εκατ. δολάρια, για μια περίοδο εφτά μηνών.

Και κατέληξε πως αν θες στον λογαριασμό σου εφταψήφιο νούμερο, τότε χρειάζεσαι τέσσερις βασικούς τύπους σχέσεων στη ζωή σου.

Ο προπονητής: «Αυτός είναι ο άνθρωπος που στέκεται στο περιθώριο και σε προκαλεί να σημειώνεις πρόοδο», λέει, «όταν πέφτεις, αυτή είναι η φωνή που ακούς να σου φωνάζει να σηκωθείς». Ο Hogan αποδίδει τη δική του επιτυχία στους προπονητές, εκπαιδευτές και δασκάλους που είχε στη ζωή του, από τις αθλητικές δραστηριότητες μέχρι και την επιχειρηματική περιπέτεια.

Ο μέντορας: Το 86% των εκατομμυριούχων αποκάλυψαν στον Hogan πως είχαν λάβει βοήθεια και συμβουλές από ειδικούς. «Ο μέντορας είναι κάποιος που έχει κάνει αυτό που θες να κάνεις εσύ. Είστε στο ίδιο ταξίδι, αλλά είναι μερικά χιλιόμετρα μπροστά από σένα».

Η μαζορέτα: «Αυτός είναι κάποιος που πιστεύει σε εσένα και είναι εδώ για να σε ενθαρρύνει ό,τι κι αν γίνει». Η καλύτερη μαζορέτα για έναν επίδοξο εκατομμυριούχο; Κάποιος που είναι ήδη εκατομμυριούχος.

Ο φίλος: Πρέπει να κάνεις κι άλλα πράγματα στη ζωή από το να ονειρεύεσαι το χρήμα. «Οι φίλοι μάς υπενθυμίζουν ότι η ζωή είναι περισσότερα από την απόκτηση πλούτου και ειδικά οι παλιοί φίλοι, αυτοί μας υπενθυμίζουν ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε»…