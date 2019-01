Η περιπέτεια της 13χρονης που βρέθηκε ζωντανή τρεις μήνες μετά τον φόνο των γονιών της

Υποσιτισμένη, βρόμικη και ταλαιπωρημένη, αλλά ζωντανή βρέθηκε χθες μία 13χρονη από το Ουισκόνσιν, η οποία είχε εξαφανιστεί αφότου οι γονείς της είχαν εντοπιστεί νεκροί, με τραύματα από σφαίρα, μέσα στο σπίτι τους, πριν τρεις μήνες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο την αστυνομία, πιθανότατα κατάφερε να διαφύγει από τον άνθρωπο που την κρατούσε δια της βίας, σε απομακρυσμένη κοινότητα.

Ένας άνδρας συνελήφθη, σύμφωνα με τις αρχές, σε σχέση με την υπόθεση του 56χρονου James Closs και της 46χρονης συζύγου του Denise, που είχαν βρεθεί νεκροί στις 15 Οκτωβρίου, ενώ η κόρη τους Jayme είχε εξαφανιστεί.

Η είδηση της εξαφάνισης του παιδιού είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, και είχαν γίνει εκτεταμένες έρευνες, με 1.500 εθελοντές να «χτενίζουν» δάση και χωράφια στα προάστια της Μινεάπολις. Για την ασφαλή επιστροφή της 13χρονης προσφέρθηκε αμοιβή 25.000 δολαρίων.

#FBIMilwaukee needs your help, as the search continues to bring home 13 year old Jayme Closs, now missing & endangered after her parents were found dead in their home in Barron, WI early this week. Call the tip line 1-855-744-3879.#FindJayme pic.twitter.com/rNELlQKJb6

— FBI Milwaukee (@FBIMilwaukee) 17 October 2018