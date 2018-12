Η κίνηση του Τραμπ που έφερε κρίση στην κυβέρνηση και παραίτηση του υπουργού Άμυνας

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να αποσύρει έναν «σημαντικό» αριθμό των στρατιωτικών των ΗΠΑ που είναι ανεπτυγμένοι στο Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησής του την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου ο Ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα στρατεύματα της χώρας του από τη Συρία.

«Η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει μια σημαντική ανάκληση» στρατιωτικών από το Αφγανιστάν, είπε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων The Wall Street Journal και The New York Times, η απόφαση αυτή αφορά περίπου 7.000 από τους 14.000 αμερικανούς στρατιωτικούς που είναι ανεπτυγμένοι στο Αφγανιστάν.

Οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν τόσο στην αποστολή του NATO με σκοπό την υποστήριξη των αφγανικών δυνάμεων, όσο και στις χωριστές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας που διεξάγει η Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ πήρε την απόφαση αυτή την Τρίτη, είπε ο αξιωματούχος, την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία.

Ανακοίνωση που οδήγησε την Πέμπτη τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις να παραιτηθεί, επικαλούμενος τη διαφωνία του με την πολιτική του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Οι δύο αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ ίσως έχουν μείζονες γεωπολιτικές επιπτώσεις για τις περιοχές που αφορούν.

Ο υπουργός Μάτις, στρατηγός του Σώματος Πεζοναυτών ε.α., διευκρίνισε ότι παραιτείται.

Στην επιστολή της παραίτησής του, όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία ο Μάτις επισήμανε πως αποχωρεί ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να διορίσει κάποιον οι απόψεις του οποίου είναι εγγύτερες προς τις δικές του.

Η σεναριολογία για το μέλλον του Μάτις εντάθηκε τον Οκτώβριο, όταν ο Τραμπ είχε κρίνει κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CBS πως ο υπουργός Άμυνας είναι «περίπου Δημοκρατικός» αφήνοντας να εννοηθεί πως πιθανόν θα αποχωρούσε από την κυβέρνησή του.