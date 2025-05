Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της καθέλκυσης ενός νέου βορειοκορεατικού πολεμικού πλοίου, ενώ ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθούσε, ανέφεραν την Πέμπτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης KCNA.



Ο Κιμ, ο οποίος παρακολούθησε την αποτυχημένη καθέλκυση του νέου πολεμικού πλοίου 5.000 τόνων, επέκρινε το περιστατικό ως «απροσεξία» που «δεν μπορεί να γίνει ανεκτή» ενώ το περιέγραψε ως «εγκληματική πράξη που προκλήθηκε από απόλυτη αμέλεια». Ο ίδιος διέταξε να αποκατασταθεί το πλοίο πριν από μια κομματική συνάντηση του Ιουνίου, ανέφερε το KCNA.

🚨 #BREAKING: North Korea’s new 5,000-ton Choe Hyon-class destroyer heavily damaged in launch mishap at Chongjin Shipyard. Hull twisted after launch slide failure. Kim Jong-un slams “criminal” negligence, vows punishment. Setback for naval modernization. pic.twitter.com/ZVEAnP4tQ0