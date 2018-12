Το InSight τοποθέτησε το πρώτο όργανο στην επιφάνεια του Άρη

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι η διαστημοσυσκευή InSight, που έχει προσεδαφιστεί στον Άρη από τις 26 Νοεμβρίου, τοποθέτησε -με τη βοήθεια ενός ρομποτικού βραχίονα- το πρώτο όργανο πάνω στην επιφάνεια του γειτονικού πλανήτη.

Πρόκειται για έναν σεισμογράφο, ο οποίος για πρώτη φορά θα καταγράψει τις δονήσεις από τους αρειανούς σεισμούς. Το γαλλικής κατασκευής όργανο, που λέγεται SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), τοποθετήθηκε μπροστά από το InSight, σε απόσταση 1,6 μέτρων, όσο μακριά μπορούσε να φθάσει ο ρομποτικός βραχίονας.

Το έδαφος, πάνω στο οποίο «κάθεται», έχει κλίση δύο έως τριών μοιρών. Στις αρχές Ιανουαρίου ο ρομποτικός βραχίονας θα πάρει εντολή να τοποθετήσει μία θερμική και αντιανεμική ασπίδα προστασίας πάνω από τον σεισμογράφο. Στη συνέχεια το όργανο θα αρχίσει να λειτουργεί.

Αναλύοντας τα αρειανά σεισμικά κύματα, οι επιστήμονες θα εξάγουν συμπεράσματα για την εσωτερική δομή και διαστρωμάτωση του πλανήτη.

The @NASAInSight lander placed its seismometer on Mars on Dec. 19, marking the first time a science instrument has ever been placed onto the surface of another planet. The lander is set to study the interior of Mars and listen for marsquakes. Details: https://t.co/4DL2EzfjZb pic.twitter.com/TVNXWf5Ef9

— NASA (@NASA) 20 Δεκεμβρίου 2018