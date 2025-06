Βίντεο από το Ιράν δείχνουν ότι έχουν γίνει παρεμβολές στο δορυφορικό σήμα του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου από άγνωστη πηγή, που μεταδίδει αντικαθεστωτικά μηνύματα που καλούν σε εξέγερση κατά του καθεστώτος.

The satellite signal for Iran’s state-run television channel has reportedly been hacked, with all channels now playing anti-regime messaging and videos which call for freedom and revolution against the regime inside Iran. pic.twitter.com/byDo5INlgb — OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2025

A video appearing to show the moment Iran's state broadcaster aired images of 2022 protests, widely known as Woman Life Freedom movement.pic.twitter.com/2Smxtkr9M9 https://t.co/ed9N5FhSnY — Iran International English (@IranIntl_En) June 18, 2025

Το Ισραήλ αρνείται ότι σχετίζεται με το περιστατικό.