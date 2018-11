Πήρε αύξηση για τον πιο απίθανο λόγο

Ο γνωστός φαρσέρ του YouTube, Harvinth Skin, το έχει κάνει συνήθειο να μπαίνει σε καταστήματα αθλητικών, να φορά ένα ζευγάρι και να τρέχει έξω από το μαγαζί, αναγκάζοντας τους αποσβολωμένους υπαλλήλους να τον κυνηγούν.

Δεν έχει βέβαια σκοπό να τα κλέψει, θέλει απλώς να κόψει τα ήπατα των τίμια εργαζομένων. Αυτό έκανε προσφάτως και σε κατάστημα της αλυσίδας JD Sports, αναγκάζοντας για άλλη μια φορά τον ατυχή υπάλληλο, εδώ τον Martin, να τον πάρει στο κατόπι.

Ο φαρσέρ επέστρεψε φυσικά και ο υπάλληλος γέλασε με την καρδιά του, καταδιασκεδάζοντας την πλάκα που στήθηκε σε βάρος του.

Ο Skin ανέβασε τη φάρσα στο YouTube και το Twitter, ευχαριστώντας τον Marvin για αυτή τη θερμή αγκαλιά που τον πήρε. Και έγραψε μάλιστα «JD Sports, δώστε του μια αύξηση».

Και το αφεντικό του Martin εντυπωσιάστηκε πράγματι από τον ηρωισμό του υπαλλήλου του και τα όσα έκανε για να σταματήσει τον «κλέφτη» που έκανε ακριβώς αυτό, του έδωσε αύξηση…

IM SO HAPPY THAT MAN LIKE MARTIN IS SEEN HERE WITH THE BOSS OF JD SPORTS ASIA AND IS GETTING A RAISE FOR HIS VALIANT EFFORT OF KEEPING A SMILE AND NOT PUNCHING ME IN THE FACE 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/xNfybo0x1l

— Harvinth Skin (@harvinthskin) 27 Νοεμβρίου 2018