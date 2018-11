Ο Μπόρις Τζόνσον, ο Τζέιμς Μποντ και η τυραννία του Twitter

Τον Οκτώβριο του 2017 ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επισκέφθηκε την Πορτογαλία και σε μία σύντομη δήλωσή του είχε αναφερθεί στους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες. Η εκπομπή Inside the Foreign Office του BBC 2 αποκαλύπτει το σπαρταριστό παρασκήνιο πίσω από εκείνο το βίντεο.

Προσπαθώντας να μαγνητοσκοπήσει το μήνυμά του, προκειμένου να αναρτηθεί στο λογαριασμό του στο Twitter, ο Τζόνσον έκανε μία σειρά από γκάφες, για τις οποίες άλλωστε φημίζεται.

Στην αρχή, κι ενώ εξιστορούσε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, ξέχασε ποια ήταν η στάση της Πορτογαλίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τι έκανε η Βρετανία στις Αζόρες. Μετά μπερδεύτηκε, λέγοντας ότι η Πορτογαλία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βρετανίας, με τους συνεργάτες του να τον διορθώνουν, εξηγώντας πως ισχύει το αντίστροφο: η Βρετανία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εταίρος της Πορτογαλίας…

Όμως το αποκορύφωμα ήρθε αργότερα, όταν ο Μπόρις Τζόνσον ισχυρίστηκε πως ο διάσημος Βρετανός κατάσκοπος Τζέιμς Μποντ λέγεται ότι γεννήθηκε στο Εστορίλ της Πορτογαλίας, με τους συνεργάτες του και πάλι να τον διορθώνουν, εξηγώντας του πως δε γεννήθηκε ο ίδιος Τζέιμς Μποντ στο Εστορίλ, αλλά το Εστορίλ φέρεται να ενέπνευσε τον Ίαν Φλέμινγκ να πλάσει τον ήρωά του. Εκεί μάλιστα ο Τζόνσον εκνευρίστηκε, λέγοντας ότι «δεν μπορείτε να μου βάζετε ένα πράγμα στο briefing μου και μετά να με διορθώνετε!».

Με τα πολλά, ο Μπόρις Τζόνσον τα κατάφερε, και μόλις το γύρισμα τελείωσε αναφώνησε: «Η τυραννία του Twitter είναι ανελέητη».

As Foreign Secretary, Boris Johnson was encouraged by the #ForeignOffice to post regularly on social media. pic.twitter.com/6G9m3PnpKo

— BBC Two (@BBCTwo) November 26, 2018