Για το πέρασμα υπερ-τυφώνα προετοιμάζονται οι Φιλιππίνες

Σε εκκενώσεις περιοχών προχωρούν οι αρχές στις Φιλιππίνες προειδοποιώντας πως τουλάχιστον 2,5 εκατ. άνθρωποι θα βρεθούν στο πέρασμα του υπέρ- τυφώνα Mangkhut και καλώντας τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Ο τυφώνας αναμένεται να φέρει έντονη βροχόπτωση και να προκαλέσει ζημιές στις υποδομές και τις καλλιέργειες, περνώντας το πρωί του Σαββάτου από το βορειότερο άκρο της χώρας με ανέμους 205 χιλιομέτρων την ώρα.

Περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε προσωρινά καταφύγια καθώς ο τυφώνας Mangkhut - που οι ντόπιοι αποκαλούν Ompong- πλησιάζει τις Φιλιππίνες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταστροφική άνοδο της στάθμης των υδάτων, με άμεσες επιπτώσεις στους παραθαλάσσιους οικισμούς.

