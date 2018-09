Το άγριο ερωτικό παιχνίδι κατέληξε σε τραγωδία

Το one night stand είχε άσχημη κατάληξη για μια νεαρή γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια ενός σκληρού ερωτικού παιχνιδιού.

Ο Ρίτσαρντ Μπέιλι και η Σάρλοτ Τίλινγκ γνωρίστηκαν σε ένα κλαμπ του Μπέρμιγχαμ ένα βράδυ του Φλεβάρη και αργότερα κατέληξαν στο σπίτι του 41χρονου στο Έρντινγκτον. Εκεί ξεκίνησε ένα επικίνδυνο ερωτικό παιχνίδι που είχε δυσάρεστη κατάληξη, καθώς η 33χρονη μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια «σκληρού σεξ» όπως ανέφερε ο άνδρας στο δικαστήριο.

Το άψυχο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε στο σπίτι του Μπέιλι στις 2 Μαρτίου, τέσσερις μέρες αφότου οι δικοί της άνθρωποι είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, το κορμί ήταν γυμνό με ένα κομμάτι εσωρούχου να βρίσκεται στην κοιλιά της, ενώ γύρω της υπήρχε διάσπαρτη πορνογραφία.

Ο Μπέιλι συνελήφθη στις 3 Μαρτίου στο σπίτι μιας πρώην του στο Κόβεντρι όπου προσπάθησε να κρυφτεί όταν έμαθε ότι τον ψάχνει η αστυνομία.

Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έπιασε τη γυναίκα από το λαιμό «όχι όμως τόσο σφιχτά» κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, έπειτα από δική της παρότρυνση.

Την Δευτέρα ωστόσο οι ένορκοι τoν έκριναν ένοχο για φόνο και την Τετάρτη θα του ανακοινωθεί η ποινή του.

«Δεν άξιζε στη Σάρλοτ τέτοιος θάνατος» ανέφερε ο επιθεωρητής, Τζιμ Κόκλαφ που είχε αναλάβει να διερευνήσει την υπόθεση.

«Ελπίζω ότι η οικογένειά της και οι φίλοι της θα νοιώθουν κάποια αίσθηση δικαίωσης μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει εκεί που ανήκει».

Αναφερόμενος στην περίπτωση του Μπέιλι, ο επιθεωρητής ήταν ξεκάθαρος: «Ήταν ένας χειριστικός άνθρωπος και δεν συμφωνώ με όσα λέγονται ότι ήταν ένα ερωτικό παιχνίδι που στράβωσε. Αυτό δεν ήταν παιχνίδι. Δεν ήταν δίκαιο. Ο Μπέιλι πήρε τον έλεγχο της κατάστασης και της Σάρλοτ από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν. Την πήγε σπίτι του και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής τη σκότωσε. Πρόθεσή του ήταν να προκαλέσει πολύ σοβαρή σωματική βλάβη στην Σάρλοτ και ως εκ τούτο δίκαια κρίθηκε ένοχος για τον φόνο της».

