Η γιαγιά έδωσε ένα γερό μάθημα στους ενόπλους που ήθελαν να της κλέψουν το τζιπ

Τρεις ένοπλοι άνδρες επιχειρούν να κλέψουν το τζιπ μιας ηλικιωμένης γυναίκας που μόλις έχει επιστρέψει στο σπίτι της.

Έχει μπει με το αυτοκίνητο στην αυλή της, αλλά πίσω της, πριν κλείσει η πόρτα ασφαλείας, φτάνει ένα λευκό όχημα.

Τρεις ένοπλοι άνδρες κυκλώνουν το τζιπ της ηλικιωμένης, ονόματι Ούμα και της ζητούν να βγει έξω. Εκείνη όμως έχει κλειδώσει τις πόρτες και αρνείται πεισματικά να τους κάνει τη χάρη.

Το ρίσκο βέβαια θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την ίδια, αλλά σε αυτήν την περίπτωση απέδωσε.

Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Κάποια στιγμή βάζει όπισθεν και γκαζώνει πέφτοντας πάνω στο αυτοκίνητο των κλεφτών που βρίσκεται σταματημένο πίσω της.

Οι τρεις άνδρες επιστρέφουν στο όχημά τους άρον άρον και προσπαθούν να απομακρυνθούν, αλλά λογαριάζουν χωρίς τη γιαγιά που συνεχίζει να τους κυνηγά και να χτυπά το αυτοκίνητό τους με το τζιπ της!

ROBBERS MEET THEIR MATCH. WATCH HOW VICTIM DOES NOT OPEN HIS DOORS AFTER BEING FOLLOWED INTO DRIVEWAY & INSTEAD RAMS PERPS MV!!! pic.twitter.com/gnxRx0qA6s

— REZA (@crimeairnetwork) August 31, 2018