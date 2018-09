Η ερώτηση για τον Μπιλ Κλίντον που εκνεύρισε τη Μόνικα Λεβίνσκι

Η Μόνικα Λεβίνσκι διέκοψε συνέντευξή της στο Ισραήλ και αποχώρησε από τη σκηνή όταν της υπεβλήθη μια «εκτός ορίων» ερώτηση για τη σχέση της με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Η Λεβίνσκι, η σχέση της οποίας με τον Κλίντον όταν έκανε την πρακτική της στον Λευκό Οίκο τη δεκαετία του 1990 σχεδόν οδήγησε στην αποπομπή του, παραχώρησε συνέντευξη σε Ισραηλινή δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ χθες Δευτέρα, στην οποία η 45χρονη ακτιβίστρια κατά του μπούλινγκ μίλησε για τους κινδύνους των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Απότομα σηκώθηκε από την καρέκλα της και αποχώρησε από τη σκηνή μετά την πρώτη ερώτηση που της απηύθυνε η δημοσιογράφος, αν περιμένει ακόμη μία συγγνώμη από τον Μπιλ Κλίντον.

«Λυπάμαι πολύ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό», είπε η Λουίνσκι προτού αποχωρήσει.

.@MonicaLewinsky walking out abruptly on @LeviYonit (chief anchor at @NewsChannelIL ) few seconds into her on stage live Interview after being asked: do you still expect a personal apology from Pres. Clinton. “Sorry, i cant do this”. pic.twitter.com/ZN3BiGViwF

— ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) September 3, 2018