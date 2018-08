Ζητείται πιλότος για μυστική στρατιωτική βάση στη Νεβάδα των ΗΠΑ

Για πολλά χρόνια η κυβέρνηση των ΗΠΑ διέψευδε την ύπαρξη μιας εξαιρετικά μυστικής βάσης στη μέση της ερήμου στη Νεβάδα.

Αλλά τώρα οι πιθανοί υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν στην Περιοχή 51, μετά τη δημοσίευση της πρώτης αγγελίας για εργασία. Η θέση αφορά στη μυστηριώδη στρατιωτική βάση στην έρημο.

Ωστόσο, ένας επιτυχημένος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ένα πολύ σημαντικό προσόν πριν σκεφτεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η κενή θέση απευθύνεται σε πιλότους.

Μία ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον αμυντικό τομέα, αναζητά έναν πιλότο που θα πραγματοποιεί άκρως μυστικές πτήσεις μέσα και έξω από αυτόν τον προορισμό έξω από αστικές περιοχές. Σημειωτέον ότι η AECOM είναι η μοναδική εταιρεία που έχει το δικαίωμα να «μπαινοβγαίνει» σε αυτή την περιοχή.

Τα αεροπλάνα πετούν για λογαριασμό της Αεροπορίας των ΗΠΑ και είναι λευκά με μία κόκκινη λωρίδα στο πλάι και δεν έχουν διακριτικό της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η The Sun, συχνά η εταιρεία αναφέρεται ως Janet Airlines από τα αρχικά της που στα αγγλικά αποδίδονται ως Just Another Non Existent Terminal (στα ελληνικά: Ακόμη Ένας Μη Υπαρκτός Τερματικός Σταθμός).

Η Area 51 (Περιοχή 51) είναι μία άκρως μυστική τοποθεσία της αμερικανικής κυβέρνησης στην απομονωμένη έρημο της Νεβάδα, την οποία απαγορεύεται οποιοσδήποτε να προσεγγίσει.

Ο μισθός με τον οποίο θα ανταμείβεται αυτός που θα καταφέρει να πάρει τη δουλειά του πιλότου υπολογίζεται στα 80,454 δολάρια τον χρόνο, που είναι και ο μέσος όρος που δίνει η εταιρεία στους πιλότους της.

Η Περιοχή 51 έγινε «διάσημη» από έγγραφα της CIA που αναφέρονταν σε αυτήν. Ο ακριβής σκοπός ύπαρξης της βάσης δεν είναι γνωστός στο κοινό. Οι παραβάτες της απαγόρευσης εισόδου ή προσέγγισης σε αυτήν τιμωρούνται με τεράστια πρόστιμα και πολύχρονες φυλακίσεις.

Αγοράστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 1955 και στοιχεία δείχνουν ότι χρησιμοποιείται σαν περιοχή όπου δοκιμάζονται πειραματικά αεροσκάφη και όπλα.

Η μυστικότητα όμως που την περιβάλλει έχει τροφοδοτήσει σενάρια συνωμοσίας, τα οποία εξηγούν τη συνδέουν με μυστικά για την ύπαρξη και την εμφάνιση εξωγήινης ζωής. Μάλιστα υπάρχουν θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες οι μηχανικοί εξετάζουν διαλυμένα διαστημικά αεροσκάφη ή κάνουν συνεδρίες με εξωγήινους από τα πέρατα του γαλαξία.