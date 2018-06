Γυναίκα άνοιξε πυρ στο μαραθώνιο του Σαν Ντιέγκο

Μια γυναίκα, που όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ θεωρείται ύποπτη ότι πυροβόλησε μία ή περισσότερες φορές, κοντά στη διαδρομή του μαραθωνίου του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το City News Service, η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

The Active Shooter at 100 West C St. is in custody. There’s no longer a threat to the community. The scene is secure. The Rock and Roll Marathon has resumed. — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) 3 Ιουνίου 2018

«Ο ένοπλος της οδού 100 West κρατείται. Δεν υπάρχει απειλή. Η περιοχή είναι ασφαλής. Ο μαραθώνιος Rock and Roll Marathon ξεκίνησε και πάλι» ήταν το tweet που έστειλε η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο. Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι πρόκειται για μια γυναίκα, όπως λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ.

SDPD: There is no longer a threat to the community. The scene is secure. The Rock and Roll Marathon has resumed. pic.twitter.com/j5hwxgmxzD — Brandon Lewis (@BrandonNews8) 3 Ιουνίου 2018

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για το ενδεχόμενο τραυματιών.

Όπως μετέδωσε το CBS, το περιστατικό συνέβη στις 11.09 τοπική ώρα (21.09 ώρα Ελλάδας). Υπάρχουν πληροφορίες ότι η ύποπτη άνοιξε πυρ από την ταράτσα ενός χώρου στάθμευσης.

Activity centered around the top floors of parking garage near Civic Center Plaza pic.twitter.com/4Xtf8nrcdI — Brandon Lewis (@BrandonNews8) 3 Ιουνίου 2018

Στις εικόνες που προβλήθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται οι άδειοι κι αποκλεισμένοι δρόμοι, όμως η κατάσταση δείχνει ήρεμη.