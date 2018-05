«Σε πιάσαμε Χάρβεϊ Γουάινστιν, σε πιάσαμε»... Ανακούφιση, ελπίδα, ενθουσιασμός και δικαίωση.

Αυτές ήταν μερικές από τις αντιδράσεις από γυναίκες στο Χόλιγουντ μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του έκπτωτου κινηματογραφικού παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Ο 66χρονος άλλοτε πανίσχυρος κινηματογραφικός παραγωγός, που κατηγορείται από δεκάδες γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, παρουσιάστηκε την Παρασκευή σε αστυνομικό τμήμα του νότιου Μανχάταν. Αφέθηκε ελεύθερος έπειτα μετά την απαγγελία κατηγοριών, με εγγύηση ένα εκατομμύρια δολάρια μετρητά και την υποχρέωση να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι και να παραδώσει το διαβατήριό του στις αρχές.

Ο ίδιος αρνείται ότι έκανε σεξ με γυναίκες παρά τη θέλησή τους και ο δικηγόρος του, ο Μπέντζαμιν Μπράφμαν τόνισε ότι ο πελάτης του δήλωσε αθώος.

«Ο κος Γουάινστιν δεν εφηύρε την ‘προαγωγή του καναπέ’ στο Χόλιγουντ. Σκοπεύουμε να κινηθούμε γρήγορα για να αποσυρθούν οι κατηγορίες, δεν πιστεύουμε ότι βασίζονται στο Σύνταγμα, ότι στηρίζονται σε αποδείξεις και στο τέλος ο κος Γουάινστιν θα αθωωθεί». τόνισε ο Μπράφμαν, αποχωρώντας από το δικαστήριο.

Η Ιταλίδα ηθοποιός Άζια Αρτζέντο, μία από τις περισσότερες από εκατό γυναίκες που τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση ανήρτησε στο λογαριασμό της στο twitter βίντεο με τη ζωντανή μετάδοση της παράδοσης του Γουάινστιν στο αστυνομικό τμήμα.

«Αυτή είναι η μόνη ταινία που τον Χάρβεϊ Γουάινστιν θα τον θυμούνται για περπάτημα ενόχου με χειροπέδες (#perpwalk), έγραψε η Αρτζέντο. «Σήμερα ο Χάρβεϊ Γουάινστιν θα κάνει το πρώτο του βήμα στην αναπόφευκτη κάθοδο στην κόλαση»

Οι κατηγορίες στον Γουάινστιν απαγγέλθηκαν έπειτα από μια έρευνα 7 μηνών με αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν τα τελευταία τουλάχιστον 20 έτη.

Η ηθοποιός Ροόυζ ΜακΓκόουαν που έχει κατηγορήσει τον Γουάινστιν ότι τη βίασε το 1997 δήλωσε στην εκπομπή του NBC «Megyn Kelly Today» ότι δεν πίστευε ποτέ ότι θα έρθει αυτή η μέρα.

«Σε πιάσαμε Χάρβεϊ Γουάινστιν, σε πιάσαμε», έγραψε αργότερα η ΜακΓκόουαν στο twitter.

Οι κατηγορίες κατά του συνιδρυτή στούντιο Miramax και της εταιρείας The Weinstein Co για σεξουαλική κακοποίηση δημιούργησαν το ισχυρό κίνημα #MeToo, στο οποίο άνθρωποι μοιράζονται τις ιστορίες σεξουαλικών κακοποίησεων που δέχθηκαν και την εκστρατεία Time's Up ενάντια σε σεξουαλική παρενόχληση σε χώρο εργασίας.

Οι μαρτυρίες κατά του Χάρβεϊ έπεσαν σαν βόμβα και έφεραν αποκαλύψεις για σεξουαλικές επιθέσεις δεκάδων ισχυρών ανδρών σε διάφορους τομείς, όπως ο κινηματογράφος, τα μέσα ενημέρωσης, η μόδα, η γαστρονομία, η μουσική, η φωτογραφία.

Με μια ανακοίνωσή της η εκστρατεία Time's Up χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών εναντίον «ενός άνδρα, οι ενέργειες του οποίου ήταν τόσο σκανδαλώδεις που δημιούργησαν ένα παγκόσμιο ευαισθητοποίηση».

Η Ταράνα Μπούρκε, ιδρύτρια του κινήματος #MeToo δήλωσε στο περιοδικό Variety ότι η απαγγελία κατηγοριών αποτελεί μια κάθαρση για πολλά από τα θύματα.

Η ηθοποιός των «Boogie Nights» Χέδερ Γκράχαμ, που κατηγορεί τον Γουάινστιν για σεξουαλική επίθεση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έγραψε στο twitter ότι δεν πρέπει το επίκεντρο να είναι ο κατηγορούμενος παραγωγός, αλλά ο εορτασμός των ισχυρών γυναικών.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή», είπε, χρησιμοποιώντας το hashtag «το μέλλον είναι γυναικείο»( #TheFutureIsFemale).

Η Μίρα Σορβίνο, σταρ του «Mighty Aphrodite» έκανε ανάρτηση στο twitter ένα δημοσίευμα για τον Γουάινστιν, χρησιμοποιώντας το hashtag «Δικαιοσύνη» (#Justice).

«Πανευτυχής και τόσο περήφανη να στέκομαι δίπλα σε γενναίες γυναίκες και άνδρες που δημιουργούν μια νέα κανονικότητα», είπε με tweet της, η Λουιζέτ Γκάις, μια ακόμη ηθοποιός που κατηγορεί τον μεγιστάνα παραγωγό.

Δεν υπήρξε κάποια άμεση δημόσια αντίδραση από άλλες διάσημες ηθοποιούς που έχουν κατηγορήσει τον Γουάινστιν για σεξουαλική επίθεση ή και βιασμό, όπως η Αντζελίνα Τζολί, η Γκούινεθ Πάλτροου, η Άσλεϊ Τζουντ και η Σάλμα Χάγιεκ.

Η δημοσιογράφος των New York Times που αποκάλυψε πρώτη το σκάνδαλο Γουάινσταϊν, η Τζόντι Κάντορ, και απέσπασε βραβείο Πούλιτζερ για την έρευνά της, ανήρτησε στο twitter μια λίστα από αντιδράσεις που άκουσε από τα θύματα. Περιελάμβαναν δάκρυα ανακούφισης και ανεπανόρθωτη απώλεια, απόλυτη χαρά και αναγούλα.

«Ο κοινός παρονομαστής: Αϋπνίες χθες το βράδυ», είπε χαρακτηριστικά.