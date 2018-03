Αεροσκάφη συγκρούστηκαν μέσα στο αεροδρόμιο στο Ισραήλ

Αεροσκάφος της Germania συγκρούστηκε, στο έδαφος, με αεροσκάφος της El Al, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ. Το πρώτο επρόκειτο να εκτελέσει την πτήση GMI4915 με προορισμό το Βερολίνο, ενώ λίγα λεπτά μετά επρόκειτο να απογειωθεί και το αεροσκάφος της El Al με την πτήση LY385 προς Ρώμη.

Το Boeing 737 της Germania έβγαινε από τον χώρο στάθμευσης προκειμένου να πάρει θέση για απογείωση, και χτύπησε με το πίσω μέρος του την «ουρά» του αεροσκάφους Boeing 767 της El AL, που είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο επιβίβασης και είχε σταματήσει.

Το πρώτο ήταν εκείνο που υπέστη σοβαρή ζημιά, ενώ το περιστατικό διερευνάται.

Η ευθύνη για το ατύχημα φαίνεται να βαραίνει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τον οδηγό του ειδικού οχήματος που ρυμουλκούσε το αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια πίσω στον τερματικό σταθμό.

#BREAKING: Near collision between 2 planes in Israel's Ben Gurion airport: The wing of a Germania plane crashed into an El Al Plane - No one was injured pic.twitter.com/JkJByDYoC5

