Η Σίνθια Νίξον είναι και επίσημα υποψήφια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης

Η ηθοποιός Σίνθια Νίξον, μία από τις πρωταγωνίστριες της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς και των κινηματογραφικών σίκουελ "Sex and the City" και ακτιβίστρια υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης με αντίπαλο τον εν ενεργεία κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, διεκδικώντας το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Αγαπώ τη Νέα Υόρκη και σήμερα ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για κυβερνήτρια» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε η 51χρονη στο Twitter.

Η Νίξον, που κέρδισε ευρεία δημοσιότητα χάρη στον ρόλο της δικηγόρου Μιράντα Χομπς, γνωστοποίησε τις πολιτικές της προθέσεις αναρτώντας ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, όπου εμφανίζεται μέσα στο τρένο, στον δρόμο ή στο σπίτι της έχοντας στο πλευρό της τη σύζυγό της Κριστίν Μαρινόνι, με την οποία παντρεύτηκαν το 2012. Οι φήμες για την υποψηφιότητά της κυκλοφορούσαν εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η Αμερικανίδα ηθοποιός έχει τρία παιδιά, τα δύο από τον προηγούμενο γάμο της. Έχει βραβευτεί με δύο Τόνι, τα βραβεία του θεάτρου του Μπρόντγουει. Η σύντροφός της εργαζόταν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα για τον Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε το επιτελείο της, η Σίνθια Νίξον παρουσιάζεται ως η προοδευτική εναλλακτική του Κουόμο, ενώ επισημαίνονται τα προβλήματα με τη Δικαιοσύνη που αντιμετωπίζουν αρκετοί συνεργάτες του.

«Θέλουμε η κυβέρνησή μας να εργαστεί εκ νέου, σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στο να μπει ένα τέλος στις μαζικές φυλακίσεις, στο να επισκευάσει τον κατεστραμμένο υπόγειο σιδηρόδρομό μας» αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

«…Οι κυβερνώντες μας εγκατέλειψαν, είμαστε σήμερα η Πολιτεία με τη μεγαλύτερη ανισότητα στη χώρα» λέει η ηθοποιός στο βίντεο, περιγράφοντας το χάσμα μεταξύ των ευπορότερων και των φτωχότερων πολιτών της χώρας.

«Έχουμε κουραστεί από τους πολιτικούς που ενδιαφέρονται περισσότερο για τα πρωτοσέλιδα και την εξουσία παρά για εμάς. Δεν γίνεται να έχουμε πλέον μία από τα ίδια».

Ο 60χρονος Κουόμο διεκδικεί φέτος μια τρίτη θητεία στον θώκο του κυβερνήτη. Οι προκριματικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για την 13η Σεπτεμβρίου και οι γενικές εκλογές την 6η Νοεμβρίου.

Η Σίνθια Νίξον είναι πολιτική σύμμαχος του δημάρχου της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο, ενός Δημοκρατικού που θεωρείται ότι βρίσκεται πολιτικά «πιο αριστερά» του Κουόμο. Οι δύο άνδρες έχουν εμπλακεί σε μια δημόσια αντιπαράθεση για θέματα όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες και η δημόσια στέγαση στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 Μαρτίου 2018