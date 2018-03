Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας στο Μαϊάμι με 4 νεκρούς

Η στιγμή της κατάρρευσης της πεζογέφυρας σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, κοντά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες.

Η γέφυρα τοποθετήθηκε το περασμένο Σάββατο πάνω από τον αυτοκινητόδρομο που διαθέτει οκτώ λωρίδες κυκλοφορίας. Είχε μήκος 53 μέτρα και ζύγιζε 950 τόνους.

Δείτε παρακάτω πως κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος τη στιγμή της κατάρρευσης της πεζογέφυρας:

Here is the footage showing the #fiubridge collapse. @MiamiHerald pic.twitter.com/yTRlb8KGwt

— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) March 16, 2018