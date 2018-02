Συναγερμός από ύποπτο όχημα κοντά στο Λευκό Οίκο

Ένα ύποπτο όχημα έχει σημάνει συναγερμό στους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας στην Ουάσιγκτον.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο το οποίο είναι κοντά στον Λευκό Οίκο έξω από κυβερνητικό κτίριο, όπου και βρίσκεται σταθμευμένο το ύποπτο όχημα.

Μέχρι στιγμής έχει εκκενωθεί το νέο Εκτελεστικό Γραφείο και ένα τμήμα της 17ης οδού.

ALERT: Secret Service Agents and Officers are responding to a suspicious vehicle near 17th street NW. New Executive Office Building is being evacuated. Road closures are being established and traffic will be impacted.

— U.S. Secret Service (@SecretService) 21 Φεβρουαρίου 2018