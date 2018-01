Η γκάφα της Η&Μ με τον «πιο cool πίθηκο της ζούγκλας»

Πυρά δέχθηκε η Η&Μ για μια φωτογραφία με ένα μικρό μαύρο αγοράκι με μια μπλούζα που έγραφε «Ο πιο cool πίθηκος της ζούγκλας».

Ο Charles M. Blow, συντάκτης των New York Times που εντόπισε το ατόπημα της εταιρείας, έγραψε στο twitter: «Η&Μ έχετε τρελαθεί εντελώς!?!?!?».

Ωστόσο, το θέμα δεν σταμάτησε εκεί. Ο πετυχημένος ράπερ «The Weeknd» διέκοψε τη συνεργασία του με την Η&Μ μετά από την κυκλοφορία της φωτογραφίας. Ο 27χρονος έκανε την ανακοίνωση το πρωί της Δευτέρας, γράφοντας ότι είναι «σοκαρισμένος και ντροπιασμένος από τη φωτογραφία».

Η εταιρεία με ανακοίνωσή της ζήτησε συγγνώμη και αφαίρεσε την εικόνα από τα διαδικτυακά της κανάλια, ενώ το προϊόν δεν θα πωλείται.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb

— The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018