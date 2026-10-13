Τρεις νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των ουκρανικών επιθέσεων στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Αλεξάντρ Σουβάεφ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νυχτερινή επίθεση και ένας ακόμα πέθανε ύστερα από επίθεση που έγινε την Παρασκευή. Πάντως, το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ζημιές προκλήθηκαν από πτώση θραυσμάτων μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) σε βιομηχανική περιοχή στο Νεβινομίσκ της Ρωσίας, στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ, σε ανάρτηση στο Telegram, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, ρωσικά drones προκάλεσαν ζημιές σε τερματικό σταθμό μεταφοράς εμπορευμάτων στο ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ σε νυχτερινές επιθέσεις, δήλωσε σήμερα ο ασκών καθήκοντα περιφερειακού κυβερνήτη Χεόρχι Ρεσετίλοφ, σε ανάρτηση στο Telegram.