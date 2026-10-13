Συντρίμμια από drone προκάλεσαν ζημιές σε μια βιομηχανική περιοχή στο Νεβινομίσκ της Ρωσίας, στην περιοχή της Σταυρούπολης, ανέφερε σήμερα στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο τοπικός κυβερνήτης, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Νεβινομίσκ είναι μια σημαντική περιοχή παραγωγής χημικών, μεταξύ άλλων βιομηχανικών υποδομών.

Εντωμεταξύ, μια έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με τη δήλωση ενός μάρτυρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Ρωσία έπληξε χθες τουλάχιστον έξι ενεργειακούς στόχους στη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών σε όλη την Ουκρανία. Τρία πτώματα απομακρύνθηκαν από τα χαλάσματα στο Χάρκοβο μετά τη χθεσινή επίθεση, ανέφερε ο δήμαρχος, Ιχόρ Τέρεχοφ, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.