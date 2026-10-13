Σημαντικές ζημιές σε βασική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης του Κιέβου προκάλεσε η νέα ρωσική πυραυλική επίθεση το βράδυ της Τρίτης (13/10), ενώ από το χτύπημα σε πολυκατοικία της ουκρανικής πρωτεύουσας έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 17.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των εγκαταστάσεων που επλήγησαν βρίσκεται ο σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας CHPP-4, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή τροφοδοσία της πόλης.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ουκρανικές αρχές δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως από τους διεθνείς συμμάχους τους σχετικά με την επικείμενη επίθεση, ενώ προειδοποίησε ότι η Μόσχα σχεδιάζει νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων.

A Russian ballistic missile attack on Kyiv. Once again, no early warning from our partners. The main target was energy infrastructure, specifically CHPP-4. Unfortunately, it was hit. A residential building was also damaged, and rescuers are currently putting out a fire there. Our systems detected these missiles only when they were already virtually on approach to Kyiv. CHPP-4 is one of Kyiv’s key energy facilities. According to our intelligence, the Russians are preparing further ballistic missile launches. The facts show that the Russians do not consider themselves bound by what the President of the United States said. Ukraine supported an energy ceasefire. Russia is targeting yet another power plant and the lives of our people. And this is absolutely unjust: when they are destroying our energy infrastructure, and Ukraine is not even receiving early warnings about ballistic missile launches. It is important that the world does not stay silent about this. And it is important that the United States really see what is happening and who is responsible for this war continuing. Please stay safe tonight and tomorrow. We are working to replenish our air defenses with anti-ballistic missiles. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Οι πύραυλοι εντοπίστηκαν λίγο πριν φτάσουν στην πρωτεύουσα

Αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η ουκρανική αεράμυνα είχε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή της για να αντιδράσει, καθώς οι πύραυλοι έγιναν αντιληπτοί όταν είχαν ήδη προσεγγίσει το Κίεβο.

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο. Για ακόμη μία φορά, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, προσδιόρισε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις ως τον βασικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις καταστροφές σε κτίριο κατοικιών.

Russian ballistic missiles hit Kyiv second night in a row. And second night in a row no warning from “partners”. Many people could have escaped, if there was a warning. Putin must be so happy. https://t.co/wKx9IJAHdR — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 13, 2026

«Ο κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές, συγκεκριμένα ο CHPP-4. Δυστυχώς, ο σταθμός επλήγη. Ζημιές υπέστη και ένα κτίριο κατοικιών, όπου οι διασώστες επιχειρούν αυτή τη στιγμή να σβήσουν τη φωτιά», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συγκεκριμένης μονάδας για την πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις δυσκολίες που δημιουργεί η καθυστερημένη ανίχνευση των εισερχόμενων πυραύλων.

«Τα συστήματά μας εντόπισαν αυτούς τους πυραύλους μόλις είχαν σχεδόν φτάσει στο Κίεβο. Ο CHPP-4 είναι μία από τις βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις της πόλης», τόνισε.

❗️A large-scale fire in a Kyiv high-rise building. It is already known about 9 injured, – Klitschko. https://t.co/qFuCg97Lw3 — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 13, 2026

Ένας νεκρός από το πλήγμα σε πολυκατοικία

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης σε κτίριο κατοικιών.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από το ρωσικό πλήγμα, ενώ σύμφωνα με τον απολογισμό που γνωστοποίησε, 17 ακόμη τραυματίστηκαν.

Η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται σε διαμερίσματα από το ισόγειο έως τον όγδοο όροφο. Πυροσβέστες και διασώστες ανέλαβαν την κατάσβεση και την απομάκρυνση των ενοίκων από το κτίριο.

Προειδοποίηση για νέες επιθέσεις και αιχμές προς τη Μόσχα

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν ενδείξεις για επικείμενες νέες πυραυλικές επιχειρήσεις της Ρωσίας.

Συνέδεσε μάλιστα τη συνέχιση των επιθέσεων με τη στάση της Μόσχας απέναντι στις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική ηγεσία αγνοεί όσα έχει δηλώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες των υπηρεσιών μας, οι Ρώσοι προετοιμάζουν νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων. Τα γεγονότα δείχνουν ότι οι Ρώσοι δεν θεωρούν πως δεσμεύονται από όσα δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουκρανία υποστήριξε μια ενεργειακή εκεχειρία. Η Ρωσία στοχοποιεί ακόμη έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και τις ζωές των ανθρώπων μας», ανέφερε.

Ο ίδιος επέμεινε ότι το Κίεβο είχε ταχθεί υπέρ μιας συμφωνίας για την αποφυγή πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, κατηγορώντας τη ρωσική πλευρά ότι εξακολουθεί να επιλέγει τέτοιους στόχους.

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάγκη αποκατάστασης της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών για τις ρωσικές εκτοξεύσεις, εκτιμώντας ότι η απουσία προειδοποίησης επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση ασφαλείας.

«Και αυτό είναι απολύτως άδικο: να καταστρέφουν τις ενεργειακές μας υποδομές και η Ουκρανία να μη λαμβάνει ούτε καν έγκαιρες προειδοποιήσεις για τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», τόνισε.

Παράλληλα, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους υπόλοιπους διεθνείς εταίρους να τοποθετηθούν απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιχειρήσεις.

«Είναι σημαντικό ο κόσμος να μη σιωπήσει μπροστά σε αυτό. Και είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να δουν πραγματικά τι συμβαίνει και ποιος ευθύνεται για τη συνέχιση αυτού του πολέμου», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Ζελένσκι συνέστησε στους πολίτες να διατηρήσουν αυξημένη επαγρύπνηση κατά τη διάρκεια της νύχτας και της επόμενης ημέρας, καθώς οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης των αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας της χώρας.