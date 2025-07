Το παράνομο ζευγάρι στη συναυλία των Coldplay που έγινε viral με την αντίδρασή τους, όταν τούς εντόπισε η kiss cam, μόλις έγινε video game.

Ο μουσικός Jonathan Mann που ασχολείται και με τον προγραμματισμό, δημιούργησε το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Οι χαδιάρηδες των Coldplay».

Ο παίκτης σε ρόλο εικονολήπτη καλείται να εντοπίσει το παράνομο ζευγάρι ανάμεσα σε χιλιάδες θαυμαστές των Coldplay. Κάθε φορά που τους βρίσκει, κερδίζει 10 πόντους.

Ο δημιουργός του ευφάνταστου παιχνιδιού έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Έφτιαξα ένα μικρό video game που ονομάζεται “Οι χαδιάρηδες των Coldplay”.

Είσαι ο χειριστής της κάμερας και πρέπει να βρεις τον διευθύνοντα σύμβουλο και την κυρία του ανθρώπινου δυναμικού να χαμουρεύονται.

10 πόντοι κάθε φορά που τους βρίσκετε».

