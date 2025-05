Viral έχει γίνει -κυρίως στην Τουρκία– η χειραψία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Εμανουέλ Μακρόν στη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στα Τίρανα.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο Γάλλος πρόεδρος να πλησιάζει τον Τούρκο ομόλογό του για να του δώσει το χέρι. Ο Ερντογάν αντί να σφίξει το χέρι του Μακρόν, μάλλον τον αιφνιδίασε πιάνοντας το δάχτυλό του και χωρίς αρχικά να τον κοιτάζει.

Πολλοί σχολίασαν ότι ενώ ο Μακρόν προσπάθησε να τραβήξει το χέρι του, ο Τούρκος πρόεδρος το κράτησε σταθερά, λέγοντας του -με τη γλώσσα του σώματος και όχι με λόγια- «δεν έχεις τον έλεγχο».

🤌“Finger trap”: Macron fell into Erdogan's trap



According to diplomatic whispers, at the summit in Tirana, French President Emmanuel Macron tried to assert dominance during a handshake by placing his hand over Erdogan’s — a classic gesture meant to show control.



