Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, επιθυμεί να φιλοξενήσει σύντομα στο Ισραήλ ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όπως ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σε συνάντηση που είχαν στην Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας του στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής Προεδρίας «καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις των δύο χωρών και είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη συνεργασία στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα, στην οικονομία και στην ασφάλεια».

Αναφέρεται ότι «πρόσθεσε ότι η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη αναδιαμόρφωση, και πρόσθεσε ότι Κύπρος και Ισραήλ ως δύο δημοκρατίες στην περιοχή μοιράζονται κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα, θέλοντας να διασφαλίσουν το μέλλον τους αυξάνοντας την ευημερία τους».

At the diplomatic meeting held between Prime Minister Netanyahu and @PresidentCYP @Christodulides it was agreed that the electricity cable (IMEC project) linking the 2 countries – and in the future, linking Cyprus with Europe – would be signed this year.https://t.co/welTB3VNUJ pic.twitter.com/QGbGb7DLoF