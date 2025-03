Λιμουζίνα που ανήκει στον επίσημο στόλο αυτοκινήτων συνοδείας του Βλαντίμιρ Πούτιν, εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) στη Μόσχα.

Η ταυτότητα του οδηγού, τυχόν επιβατών, καθώς και τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Περαστικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το περιστατικό οδήγησε σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

JUST IN: 🇷🇺 Luxury limousine from Russian President Putin's official motorcade exploded on the streets of Moscow, just blocks from the FSB headquarters.



It's unclear if this is an attempted ass*ssination attempt pic.twitter.com/Da4tcUoZEU