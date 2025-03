Ο φονικός σεισμός που έπληξε την καρδιά της πολύπαθης από τον εμφύλιο πόλεμο Μιανμάρ την Παρασκευή, πρόσθεσε νέα δεινά σε έναν ήδη φτωχό λαό που ήταν αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο ακόμη και πριν από τη φυσική καταστροφή.

Η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας παραπαίει εξαιτίας του σφοδρού εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στη στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία το 2021 και σε φιλοδημοκρατικές δυνάμεις και εθνοτικές ομάδες ανταρτών που αγωνίζονται να την ανατρέψουν.

Ο πόλεμος –που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του– έχει διαλύσει τις επικοινωνίες και τις μεταφορές εντός της Μιανμάρ, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αποτύπωση της πλήρους εικόνας των ζημιών.

Η στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας αναφέρει πως πάνω από 1.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να αποκαλυφθεί.

Το Σάββατο άρχισαν να δημοσιεύονται οι πρώτες εικόνες από την καταστροφή στη Μανταλέι – την πρώην βασιλική πρωτεύουσα με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο, και την πλησιέστερη μεγάλη πόλη στο επίκεντρο του σεισμού.

Κάτοικοι της πόλης, γνωστής για τα βουδιστικά μοναστήρια και το μεγαλοπρεπές παλάτι της, περιέγραψαν στο CNN καταρρεύσεις σπιτιών, γραφείων, τεμενών και μονών, καθώς και δρόμους που κόπηκαν στα δύο από την ισχυρή δόνηση, η οποία, απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με «334 ατομικές βόμβες» όπως τονίζουν γεωλόγοι.

Κάποιοι μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο για την απελπισμένη προσπάθεια να μεταφέρουν τραυματισμένους δικούς τους ανθρώπους για ιατρική βοήθεια ή για τη βασανιστική αναμονή ειδήσεων για φίλους και συγγενείς που αγνοούνται ή έχουν παγιδευτεί στα ερείπια.

Η ζώνη καταστροφής του σεισμού – Πηγή: Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο

Το CNN κατάφερε να επικοινωνήσει με μια γυναίκα που ζει στη Μανταλέι και θυμήθηκε με τρόμο τη στιγμή που συγγενής της θάφτηκε κάτω από συντρίμμια. Ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά της.

«Ήταν πολύ δυνατός και γρήγορος ο σεισμός», είπε. Ετοιμαζόταν να βράσει νερό για να ετοιμάσει γάλα για το μωρό της όταν σημειώθηκε η δόνηση μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, σε μικρή απόσταση από το σπίτι της στα ανατολικά της πόλης.

Μέρος του τοίχου του σπιτιού κατέρρευσε πάνω στη γιαγιά της, που καθόταν κοντά, θάβοντας τα πόδια της κάτω από χαλάσματα και μπάζα, όπως περιέγραψε. «Η πόρτα δεν άνοιγε γιατί είχε πέσει πάνω της ένα κομμάτι της περίφραξης. Φώναξα για βοήθεια και ο άντρας μου ήρθε από τον δρόμο. Πήδηξε πάνω στην πόρτα και κατάφερε να την ανοίξει».

Terrifying CCTV video of yesterdays M7.7 earthquake that hit Myanmar. The death toll is at least 1,644, with 3,408 people injured. Numbers are expected to rise. pic.twitter.com/5fAXXXpVDl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2025

Οδύσσεια για τα σωστικά συνεργεία

Η στρατιωτική χούντα ζητά ανοικτά πλέον διεθνή βοήθεια, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία και οι ανθρωπιστικοί φορείς καλούνται να κινηθούν σε κατεστραμμένους δρόμους, να αντιμετωπίσουν ένα υγειονομικό σύστημα στα όριά του και συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

Στον παιδικό σταθμό Bright Kids στην πόλη Κιάουκσε, νότια της Μανταλέι, τα παιδιά κοιμούνταν όταν ο σεισμός χτύπησε το απόγευμα της Παρασκευής. Το διώροφο κτήριο κατέρρευσε παγιδεύοντας δεκάδες παιδιά ηλικίας 2 έως 4 ετών. Για ώρες, οι διασώστες έψαχναν απεγνωσμένα για επιζώντες στα χαλάσματα.

«Καθαρίζαμε το κτήριο με εκσκαφείς και διασώζαμε κόσμο με απλά εργαλεία», δήλωσε ο εθελοντής Θαρ Νγκε. Χρειάζονταν εξοπλισμό όπως κόφτες μετάλλου και γεννήτριες, αλλά χρησιμοποίησαν ό,τι είχαν στη διάθεσή τους. Ο Θαρ Νγκε βοήθησε να σωθεί ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών, το οποίο τον παρακαλούσε διαρκώς να τη σώσει. Της κράτησε ένα μπουκάλι νερό στο στόμα μέχρι να απελευθερωθεί από τα ερείπια.

🇲🇲 The death toll from the earthquake in Myanmar has exceeded 1.6 thousand, more than 3.4 thousand people were injured — Xinhua news agency. pic.twitter.com/3NfaHcjSST — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 29, 2025

Το κορίτσι ήταν ανάμεσα στα 12 παιδιά που διασώθηκαν, μαζί με 4 δασκάλες. Άλλα 16 παιδιά και μία δασκάλα βρέθηκαν νεκροί. Ο Θαρ Νγκε δεν είχε καν χρόνο να νιώσει το βάρος της τραγωδίας.

Στη συνέχεια, η ομάδα των 11 εθελοντών του συνέχισε σε άλλες περιοχές της Κιάουκσε – μιας από τις πολλές περιοχές που επλήγησαν βαριά από τον σεισμό της Παρασκευής.

Παρόμοιες σκηνές διαδραματίζονται σε ολόκληρη την κεντρική Μιανμάρ, με ομάδες πολιτών να σκάβουν με τα χέρια τους ή να σέρνονται μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, προκειμένου να σώσουν όσους μπορούν.

Οι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία που ήδη πριν τον σεισμό ήταν υπερφορτωμένα – και πλέον αδυνατούν να αντεπεξέλθουν.

‼️🇲🇲 Horrific scenes from earthquake-stricken Myanmar, where the death toll has already surpassed 1,000. #earthquake pic.twitter.com/5gF9nlD6CN — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 29, 2025

Στα κοινωνικά δίκτυα, εικόνες αποτυπώνουν την καταστροφή: Ιστορικά μοναστήρια, παγόδες και τζαμιά σε κεντρικές περιοχές έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ τα ξύλινα σπίτια πάνω σε πασσάλους γύρω από τη λίμνη Ίνλε στο Σαν έχουν ισοπεδωθεί. Υπάρχουν φωτογραφίες από πολυκατοικίες, ξενοδοχεία και δρόμους που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

🧵 Massive 7.7 Earthquake rocked Myanmar today, flattening buildings and shaking Southeast Asia



The devastation is unreal… 🧵Thread 👇



⚠️ Near Mandalay—Myanmar’s second-largest city. 6.4 aftershock hit minutes later. Bangkok felt it 600 miles away—skyscrapers collapsed… pic.twitter.com/hBvnmP1hJL — Culture War Report (@CultureWar2020) March 29, 2025

Κορυφώνεται η αγωνία στον πύργο που κατέρρευσε στην Μπανγκόκ

Ο ισχυρός και ρηχός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ την Παρασκευή, έχει προκαλέσει εκτεταμένη καταστροφή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην γειτονική Ταϊλάνδη, συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν εργαζομένους που βρίσκονταν στον υπό κατασκευή πύργο που κατέρρευσε στην Μπανγκόκ.

Τεράστιοι γερανοί έχουν επιστρατευτεί για να απομακρύνουν το βουνό από μπάζα και μεταλλικά υπολείμματα, ύψους τεσσάρων ορόφων. Εκατοντάδες διασώστες έχουν κινητοποιηθεί. Δύο σοροί ανασύρθηκαν χθες, ενώ περισσότεροι από 70 εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύο NDTV.