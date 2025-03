Τουλάχιστον 694 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.670 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Μιανμάρ την Παρασκευή, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Άλλοι οκτώ θάνατοι έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου κατέρρευσε ουρανοξύστης λόγω του σεισμού.

Myanmar is experiencing scenes straight out of a disaster movie.



A major hospital in the capital, Naypyidaw, has been designated a "mass casualty area" following a powerful earthquake that struck the country on March 28, 2025.

The 7.7 magnitude quake, centered near…





Ο επικεφαλής της στρατιωτικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι άλλοι 68 αγνοούνται και διέταξε άμεση προσπάθεια διάσωσης.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στη Μιανμάρ και στην Ταϊλάνδη, με τους εργαζόμενους να προσπαθούν να βρουν επιζώντες.

Η Μιανμάρ συγκλονίστηκε στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 στην Ελλάδα) από σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, προερχόμενος από εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Κτίρια σε πέντε από τις πόλεις και κωμοπόλεις της Μιανμάρ κατέρρευσαν, μαζί με μια σιδηροδρομική γέφυρα και μια οδική γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο Yangon-Mandalay, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αρκετοί μετασεισμοί

Τουλάχιστον 14 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί στη Μιανμάρ από τον σεισμό των 7,7 βαθμών της Παρασκευής, όπως δείχνει ένας διαδραστικός χάρτης στον ιστότοπο του Γεωλογικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι περισσότερες από τις δονήσεις – οι οποίες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών ωρών μετά τον μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα – είχαν μέγεθος μεταξύ 3 και 5. Η ισχυρότερη ήταν η δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών που σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά μετά τον μεγάλο σεισμό.

Δύο από αυτούς – ένας 4,9 και ένας 6,7 Ρίχτερ – σημειώθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μιλίων από το Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, η οποία υπέστη σημαντικές ζημιές. Άλλοι εξαπλώθηκαν βόρεια και νότια από τον κύριο σεισμό, σχηματίζοντας περίπου μια γραμμή.

Εκτίμηση για χιλιάδες νεκρούς

Myanmar earthquake 17 million people affected

Ο χθεσινός σεισμός στη Μιανμάρ έχει τη δυνατότητα να αφήσει πίσω του περισσότερους από 10.000 νεκρούς, σύμφωνα με το σύστημα Pager,, ένα εξωτερικό αυτοματοποιημένο σύστημα της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που εκτιμά τους θανάτους και το κόστος των ζημιών.

Πρόκειται απλώς για μια εκτίμηση και υπολογίζεται με βάση την ένταση της δόνησης και τον πληθυσμό της πληγείσας περιοχής, μεταξύ άλλων παραγόντων. Το Pager δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταγενέστερες επιπτώσεις, όπως οι κατολισθήσεις, η ρευστοποίηση και τα τσουνάμι.

Έκκληση του Μιν Αούνγκ Χλάινγκ για βοήθεια

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, απηύθυνε μια σπάνια έκκληση για παγκόσμια βοήθεια.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻

«Θα ήθελα να καλέσω οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε οργάνωση ή οποιονδήποτε στη Μιανμάρ να έρθει και να βοηθήσει. Σας ευχαριστώ», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας ότι «άνοιξε όλους τους δρόμους για την ξένη βοήθεια».



Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η ASEAN έχουν υποσχεθεί βοήθεια, το ίδιο και η Κίνα.



Ο στρατηγός του στρατού κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 2021, βυθίζοντας το έθνος σε εμφύλιο πόλεμο, με τον στρατό από τη μία πλευρά και τους εθνοτικούς στρατούς και τις ένοπλες ομάδες αντίστασης από την άλλη.

Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές

Οι γραμμές ηλεκτροδότησης και επικοινωνίας έχουν διακοπεί στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Μιανμάρ, τη Μανταλέι και τη Γιανγκόν, σύμφωνα με το BBC Βιρμανίας.

«Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να φορτίσουμε τα τηλέφωνά μας. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε με τις οικογένειές μας που βρίσκονται μακριά. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο αν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα», δήλωσε σήμερα το πρωί ένας κάτοικος του Μανταλέι στην υπηρεσία της Βιρμανίας.

Στην Ταϊλάνδη, περίπου 100 αγνοούνται σε εργοτάξιο ουρανοξύστη που κατέρρευσε στην Μπανγκόκ.

🚨 #BREAKING 🚨#Earthquake #Myanmar / #Burma / #Thailand





Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κατέρρευσαν κτίρια σε πέντε πόλεις, καθώς επίσης μια σιδηροδρομική γέφυρα και μια οδογέφυρα στον Αυτοκινητόδρομο Γιανγκόν-Μανταλάι. Στα πλάνα φαίνεται η κατεστραμμένη Γέφυρα Άβα, πάνω από τον ποταμό Ιραουάντι, με τις αψίδες της να έχουν βυθιστεί στο νερό.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η καταστροφή δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή για τη Μιανμάρ, δεδομένου του υψηλού αριθμού των ήδη εκτοπισμένων κατοίκων, τις μεγάλες ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια και την περικοπή της αμερικανικής βοήθειας από την κυβέρνηση Τραμπ.

Λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η χούντα στα μέσα ενημέρωσης, η ακριβής εικόνα της καταστροφής μπορεί να μην γίνει σαφής για κάποιο διάστημα, είπε ο Τζο Φρίμαν, ειδικός της οργάνωσης σε θέματα που αφορούν τη Μιανμάρ.