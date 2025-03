Το υποβρύχιο «Perm», πυρηνοκίνητο και νέας γενιάς, παρουσιάστηκε την Πέμπτη από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης στην τελετή καθέλκυσης του νέου αποκτήματος του ρωσικού στόλου. Το υποβρύχιο είναι εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους Zircon, οι οποίοι έχουν εμβέλεια περίπου 900 χιλιομέτρων.

Putin visited the nuclear submarine cruiser Arkhangelsk and took part via video link in the ceremony of the ceremonial launch of the new nuclear submarine cruiser Perm. Putin boarded the nuclear submarine cruiser pic.twitter.com/eWQ6XTWvhi