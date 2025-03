Η Κίνα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μελλοντική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σε ένα πιθανό σενάριο κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας Welt, το Πεκίνο βρίσκεται σε επαφή με Ευρωπαίους αξιωματούχους, διερευνώντας τις προθέσεις τους αναφορικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή της Κίνας σε μια διεθνή αποστολή επιτήρησης της ειρήνης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που πρότεινε πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιδέα της «συμμαχίας των προθύμων», με την ενεργό εμπλοκή κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, παρουσιάστηκε νωρίτερα τον Μάρτιο από τον Βρετανό πρωθυπουργό, προκαλώντας έντονο προβληματισμό εντός της διεθνούς κοινότητας.

