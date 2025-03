Πλήθος κόσμου βρίσκεται από το πρωί στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και όσο περνάει η ώρα βγαίνουν ακόμα περισσότεροι, ώστε να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Έξω από το δημαρχείο πραγματοποιεί ομιλία ο αρχηγός του CHP Οζγκιούρ Οζέλ και ο κόσμος δεν αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα, ακόμα και μετά την ολοκλήρωσή της.

Οι Τούρκοι κατηγορούν τον Ερντογάν για πραξικόπημα, επειδή συνέλαβε τον πολιτικό του αντίπαλο, ο οποίος είναι το μοναδικό άτομο που μπορεί να τον αντιμετωπίσει.

Μάλιστα, αν γινόντουσαν εκλογές την επόμενη μέρα, ο Ιμάμογλου συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να εκλεγεί, σε αντίθεση με τον Τούρκο πρόεδρο.

Δείτε βίντεο από την Κωνσταντινούπολη:

Thousands gathered outside the town hall in Sarachane, Istanbul in support of Imamoglu despite the four-day protest ban imposed by the governor #Turkey #Imamoglu #Istanbul https://t.co/KqjB0OHJAY