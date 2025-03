Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ δεν αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες για σύνοδο κορυφής για την 50η επέτειο διπλωματικών σχέσεων ΕΕ-Κίνας, γράφουν σήμερα οι Financial Times.

Το Πεκίνο δήλωσε σε αξιωματούχους της ΕΕ ότι ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Τσιάνγκ θα συναντηθεί με τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θέση του Σι, σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται δύο πρόσωπα ενήμερα για το ζήτημα, τα οποία δεν κατονόμασε.

