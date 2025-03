Με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς μίλησε για τον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών ο Έλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τον Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος θέλησε να σχολιάσει το κόστος των Starlink.

«Τα Starlink για την Ουκρανία πληρώθηκαν από το πολωνικό υπουργείο Ψηφιοποίησης με κόστος περίπου 50 εκατ. δολάρια τον χρόνο. Ανεξάρτητα από το αν είναι ηθικό του να απειλείται το θύμα της επιθετικότητας, αν η Space X αποδειχτεί αναξιόπιστος πάροχος, θα αναγκαστούμε να κοιτάξουμε για άλλους παρόχους», έγραψε.

Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink.

Ο Μασκ απάντησε με επιθετικό τρόπο: «Ησυχία, ανθρωπάκι. Πληρώνεις πολύ μικρό μέρος του κόστους. Και δεν υπάρχει υποκατάστατο για το Starlink».

Ο Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχε και εκείνος στη διαμάχη με το παρακάτω ποστάρισμα.

«Βγάζεις πράγματα από το μυαλό σου. Κανένας δεν απείλησε να διακόψει τη πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink», έγραψε ο Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Και πες και ευχαριστώ γιατί χωρίς τα Starlink η Ουκρανία θα είχε χάσει προ πολλού τον πόλεμο και οι Ρώσοι θα ήταν τώρα στα σύνορα της Πολωνίας».

