Αεροπορικές επιδρομές της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη Δαμασκό προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δυο ανθρώπων το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ΜΚΟ ανέφερε νωρίτερα ότι ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν τέσσερα πλήγματα εναντίον του αρχηγείου στρατιωτικής μονάδας νοτιοδυτικά της συριακής πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιώσει αν τα θύματα ήταν στρατιωτικοί ή πολίτες.

⚡️🇮🇱🇸🇾BREAKING: Israel is currently conducting a wide scale attack against Syria. Israeli forces launched five airstrikes on the Al-Kiswah area, south of the Syrian capital, Damascus. Simultaneously, Israeli military vehicles and armored units entered the northern countryside… pic.twitter.com/AVPi7TglZs

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον ανατολικό Λίβανο.



Αν και δεν ειχε διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων, εξήγησε ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε μέλη της Χεζμπολάχ που «εντοπίστηκαν να εργάζονται σε χώρο παραγωγής και αποθήκευσης στρατηγικών όπλων» στην περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα.

«Η δραστηριότητα στην τοποθεσία αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, προστίθεται.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία τον Νοέμβριο μετά από περισσότερο από ένα χρόνο διασυνοριακών εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωτικού πολέμου που διήρκεσε δύο μήνες.

«Η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πόρων στο νότιο τμήμα της Συρίας αποτελεί απειλή για τους Ισραηλινούς αμάχους. Το IDF θα συνεχίσει να επιχειρεί προκειμένου να εξαλείψει κάθε απειλή για τους Ισραηλινούς» τονίζουν οι IDF σε ανακοίνωσή τους

⭕️The IDF struck military targets in southern Syria, including command centers and multiple sites containing weapons, over the past few hours.



The presence of military forces and assets in the southern part of Syria pose a threat to Israeli civilians. The IDF will continue to… pic.twitter.com/46LVPwVolU