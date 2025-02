Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 41 τραυματίστηκαν σήμερα, όταν κατέρρευσε μια γέφυρα, τη στιγμή που την διέσχιζαν ένα λεωφορείο και ένα άλλο όχημα, στο βόρειο Περού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, στη γέφυρα Τσανκάι, 75 χιλιόμετρα βορείως της Λίμα, στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο που συνδέει το βόρειο Περού με την πρωτεύουσα.

Από τα συντρίμμια του λεωφορείου ανασύρθηκαν νεκροί ο οδηγός και ένας επιβάτης. Άλλοι 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Περισσότεροι από 50 αστυνομικοί και 100 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το διώροφο λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον 50 επιβάτες, κατευθυνόταν στην παραθαλάσσια πόλη Τσιμπότε.

