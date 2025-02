Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι πραγματοποίησε βομβαρδισμό σε «δυο στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στο έδαφος του Λιβάνου, οι οποίες «περιείχαν όπλα της Χεζμπολάχ», παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Δεν διευκρίνισε την τοποθεσία, τον χρόνο επίθεσης ή αν υπήρξαν θύματα.

Με ανάρτησή του στο X ο στρατός ανέφερε «συνεχίζει να επιχειρεί για να εξαλείψει κάθε απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ» και να αποτρέψει τη σύνταξη μονάδων του λιβανικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

«Η IAF πραγματοποίησε ένα ακριβές χτύπημα στο λιβανέζικο έδαφος σε δύο στρατιωτικές τοποθεσίες που περιείχαν όπλα της Χεζμπολάχ, τα οποία παραβίαζαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίζει να επιχειρεί για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για το Κράτος του Ισραήλ και θα αποτρέψει κάθε προσπάθεια της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ να ανοικοδομήσει τις δυνάμεις της, σύμφωνα με τις συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο IDF.

⭕️ The IAF conducted a precise strike in Lebanese territory on two military sites that contained Hezbollah weapons, which were in violation of the ceasefire agreement.



The IDF continues to operate to remove any threat to the State of Israel and will prevent any attempt by the… pic.twitter.com/RjOwE0FMaT