Η βελγική αστυνομία αναζητά εδώ και λίγη ώρα ένοπλους άνδρες μετά από πυροβολισμούς που αναφέρθηκαν έξω από σταθμό του μετρό στο κέντρο των Βρυξελλών.

Ο σταθμός Clémenceau έχει κλείσει, όπως και ο κοντινός σταθμός Brussels-Midi, ο οποίος χρησιμεύει επίσης ως τερματικός σταθμός για τα τρένα Eurostar.

Βίντεο δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να φορούν κουκούλες και να έχουν όπλα Καλάσνικοφ στην είσοδο του σταθμού Clémenceau.

