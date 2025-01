Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε τις «σοβαρές ανησυχίες» του για τους φακέλους της Ταϊβάν και της Νότιας Σινικής Θάλασσας κατά τη διάρκεια της πρώτης του τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, που από την πλευρά του κάλεσε να επιδειχθεί «σύνεση».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης αυτής ο κ. Ρούμπιο «υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ στους συμμάχους τους στην περιφέρεια και τις σοβαρές ανησυχίες που εγείρουν οι εξαναγκαστικές ενέργειες της Κίνας έναντι της Ταϊβάν και στη Νότια Σινική Θάλασσα», συνόψισε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα.

Σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα «συνεχίσει τις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα κατά τρόπο που θα υπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ και θα βάζει πρώτα τον αμερικανικό λαό», κατά το κείμενο.

Ο κ. Ρούμπιο, που ανέλαβε τα καθήκοντά του την Τρίτη, είναι γνωστό πως τάσσεται υπέρ της σκληρής γραμμής έναντι της Κίνας.

Από την πλευρά του, ο κινέζος ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι κάλεσε τον αμερικανό ομόλογό του να χειριστεί το ζήτημα της Ταϊβάν με «σύνεση», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο Πεκίνο.

Στη συνομιλία πάντως, ο κ. Ρούμπιο διεμήνυσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστηρίζουν την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και ελπίζουν ότι το ζήτημα θα επιλυθεί ειρηνικά με τρόπο αποδεκτό και από τις δύο πλευρές του στενού της Ταϊβάν».

