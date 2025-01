Οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν και οι αντίπαλες παραστρατιωτικές ομάδες αντάλλαξαν κατηγορίες την Πέμπτη για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου, το οποίο βρίσκεται περίπου 71 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Με ανακοίνωση Τύπου, οι ΣΕΔ κατηγόρησαν τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) πως «την έκαναν εσκεμμένα» στο πλαίσιο «απελπισμένης προσπάθειας» να καταστρέψουν τις υποδομές του Σουδάν, επειδή αποτυγχάνουν να πάρουν τον έλεγχο «των πόρων και της χώρας».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν στήλες πυκνού καπνού να υψώνονται και να καλύπτουν την περιοχή γύρω από το διυλιστήριο, μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Σουδάν.

The RSF has set fire to a portion of the Al-Jaili refinery in northern Khartoum, continuing their systematic destruction of Sudan’s critical infrastructure. This follows a series of deliberate attacks on electrical facilities across multiple cities, further crippling the nation’s… pic.twitter.com/UcNABfWjLw