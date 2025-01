Ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ενημέρωσαν ότι ισραηλινά αεροπλάνα πραγματοποίησαν επιθέσεις το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Χαν Γιούνις, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Παλαιστινιακής περιοχής, με απολογισμό 11 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά.

Έγιναν τουλάχιστον πέντε αεροπορικά πλήγματα σε τομείς της Χαν Γιούνις, ανάμεσά τους ένα στην περιοχή Αλ Μαουάσι, όπου ζουν χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι σε σκηνές.

Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν όταν drone έπληξε σκηνή στην περιοχή Αλ Μαουάσι, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε πόλεμο με το Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σκηνές πήραν φωτιά εξαιτίας του πλήγματος αυτού, στο οποίο τραυματίστηκαν επίσης πάνω από 20 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Γάζα, άλλοι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν έγινε στόχος βομβαρδισμού όχημα στη Χαν Γιούνις.

Ακόμη πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν βομβαρδίστηκε σπίτι, επίσης στη Χαν Γιούνις, κατ’ αυτή την τελευταία πηγή.

