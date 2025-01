Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από πυρά ενόπλων στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, αργά χθες βράδυ (τοπική ώρα).

Το περιστατικό συνέβη έξω από νυχτερινό κλαμπ ιδιωτικών εκδηλώσεων, με 3-4 άνδρες να ανοίγουν πυρ προς ένα πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών -έξι γυναίκες και τέσσερις άνδρες- δεν είναι σοβαρή.

Οι χρήστες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν σοκ για το συμβάν και κοινοποίησαν φωτογραφίες από την ανάπτυξη της αστυνομίας στο σημείο.

#BREAKING



The number of shot is 13 now at Amazura nightclub in Queens, NYC. 3 people are critically injured.



Police are searching for an Grey Infiniti with NJ plates



This is not the first shooting at the club.. it’s been closed temporarily before due to violence in the club. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih