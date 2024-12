Βίντεο από τις τρομακτικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες της Scandinavian Airlines εν ώρα πτήσης, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η πτήση SK957 με προορισμό το Μαϊάμι στις 15 Νοεμβρίου, βρισκόταν πάνω από τη Γροιλανδία, το αεροπλάνο έπεσε σε ισχυρές αναταράξεις με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν αντικείμενα στην καμπίνα. Ενδεικτική για τα όσα συνέβησαν είναι η μαρτυρία του επιβάτη Σάμι Σόλσταντ, που είπε στο CNN ότι αισθάνεται τυχερός που επέζησε.

«Όλοι στο αεροπλάνο προσεύχονταν και ζητούσαν να προσγειωθεί αντί να πετάξουν πάνω από τη θάλασσα», είπε και ανέφερε πως μια γυναίκα που καθόταν κοντά του και δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας εκσφενδονίστηκε. «Πετάχτηκε μέχρι το ταβάνι και στη συνέχεια έπεσε» στο πάτωμα, σύμφωνα με τον Σόλσταντ.

No severe injuries were reported after a Miami-bound Scandinavian Airlines flight was forced to return to Europe after encountering severe turbulence over Greenland, according to the airline.

KLM 737-800 veers off the runway after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.



KL1204 reportedly diverted to the airport due to a hydraulics issue.



Emergency services have not received any reports of injuries among the 182 people on board.



