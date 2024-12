Τα αεροδρόμια στη Βρετανία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω ομίχλης, με πολλές πτήσεις να επηρεάζονται και μερικές να ακυρώνονται, επειδή δεν μπορούσαν να απογειωθούν.

Η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (NATS) ανακοίνωσε ότι οι προσωρινοί περιορισμοί που ισχύουν από χθες «παραμένουν στις περιοχές όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Τα αεροδρόμια του Χίθροου, του Γκάτγουικ (Λονδίνο) και του Μάντσεστερ, τα τρία μεγαλύτερα σε κυκλοφορία αεροδρόμια της χώρας, έχουν επηρεασθεί από τους περιορισμούς που βρίσκονται από χθες σε ισχύ.

