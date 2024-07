«Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία είναι η κύρια προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας στην ΕΕ» ήταν το μήνυμα του προέδρου της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δέχεται έντονα τα πυρά της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επιλογή του να επισκεφθεί την Μόσχα όπου είχε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπός του, Μπερταλάν Χαβασί, είπε ότι ο Όρμπαν βρίσκεται σε «ειρηνευτική αποστολή» προφανώς αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η παρουσία του Όρμπαν στη Μόσχα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους δεδομένου ότι αυτό το εξάμηνο ο Ούγγρος πρωθυπουργός ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έγραψε: «Η εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δεν έχει εντολή να συνεργάζεται με τη Ρωσία εκ μέρους της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σαφές: η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος, η Ουκρανία είναι το θύμα. Καμία συζήτηση για την Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία».

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι ο Όρμπαν βρίσκεται στη Μόσχα για μια επίσκεψη «αποκλειστικά» διμερή για την οποία δεν έχει «καμία εντολή» από την Ε.Ε.

.@PM_ViktorOrban visit to Moscow falls exclusively in the bilateral relations between Hungary & Russia. #EUCO positions on Russian war against Ukraine exclude official contacts between the EU & President Putin.



PM Orban is thus not representing the EU.https://t.co/0xPP1ZhNp8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 5, 2024

Πιο ήπια στην αντίδρασή της ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν που αρκέστηκε να δηλώσει ότι «ο κατευνασμός δεν θα σταματήσει τον Πούτιν. Μόνο η ενότητα και η αποφασιστικότητα θα ανοίξουν το δρόμο για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Hungarian @PM_ViktorOrban is visiting Moscow:



Appeasement will not stop Putin.



Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 5, 2024

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Όρμπαν επισκέφθηκε το Κίεβο, λέγοντας ότι «μια γρήγορη κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων».

Η επίσκεψη της Τρίτης (2/7) στο Κίεβο ήταν η πρώτη του μετά από 12 χρόνια, αν και συναντήθηκε επανειλημμένα με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.