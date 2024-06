Η Γκάμπι Πετίτο έγραψε ένα συγκλονιστικό ερωτικό γράμμα στον φίλο της και μελλοντικό δολοφόνο της, Μπράιαν Λόντρι, πριν από το μοιραίο ταξίδι τους, στο οποίο μοιραζόταν τον ενθουσιασμό της για τη διαδρομή τους, αλλά και τον παρακαλούσε να σταματήσει να την κακοποιεί λεκτικά.

Η 22χρονη Γκάμπι Πετίτο ζητούσε από τον 23χρονο Μπράιαν Λόντρι να σταματήσει να κλαίει και να τη βρίζει. Το γράμμα δημοσιεύτηκε από το FBI και περιήλθε στην κατοχή της «The Post» την περασμένη εβδομάδα.

