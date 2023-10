Laut Aussagen der Mutter von #ShaniLouk ist sienoch am leben. Sie liegt aber im kritischen Zustand und mit schwersten Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. Ihre Mutter fordert nun die Bundesregierung auf "schnell zu handeln und nicht über Zuständigkeiten zu streiten".… pic.twitter.com/k7yGKbSWjv