Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, συμμετείχε στο 96ο Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club που πραγματοποιείται στο Grand Hyatt Hotel της Αθήνας, με τίτλο “We Are Together”.

Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, μιλώντας ως καλεσμένη του Ιnternational Propeller Club of the United States, Port of Piraeus, του παλαιότερου ενεργού Club εκτός ΗΠΑ και του μεγαλύτερου στον κόσμο σε ό,τι αφορά τον αριθμό μελών, επισήμανε ότι «η Ελλάδα διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που την καθιστούν έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς για τουρισμό με σκάφη αναψυχής και κρουαζιέρες όλων των επιπέδων στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου επικεντρώνουμε τις δράσεις του Υπουργείου σε 2 επίπεδα: στην βελτίωση των Υποδομών με τους Τουριστικούς Λιμένες-Μαρίνες καθώς και την νέα Στρατηγική Μάρκετινγκ που θέτει τον ναυτικό τουρισμό στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας».

Παράλληλα, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου τόνισε ότι «στο υπουργείο Τουρισμού προχωράμε με γοργά βήματα στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας για τον θαλάσσιο τουρισμό, με διαδοχικές συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στους τουριστικούς λιμένες σε όλη τη χώρα», ενώ υπογράμισε ότι «τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας δίνουν σημαντικά εφόδια για την υλοποίηση θαλάσσιων υποδομών που απαιτούνται ώστε η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει στο άμεσο μέλλον στον θαλάσσιο τουρισμό ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του διεθνώς».

Επίσης, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4887/2022) προωθούνται ευρέως τουριστικές επενδύσεις που σχετίζονται με την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των διαφόρων περιοχών της χώρας. Στο ίδιο πνεύμα, υποστηρίζεται ένα ευρύ φάσμα τουριστικών επενδύσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένων καταλυμάτων και θέρετρων με σκοπό την αναβάθμιση του εθνικού τουριστικού προϊόντος».

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 19/9 η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου συμμετείχε στο 4ο Γύρο Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – ΗΠΑ, στη συνάντηση Επιτροπής “Εμπορίου & Επενδύσεων”, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχαν και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Γ. Τσούνης, ο Γενικός Γραμματέας των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ι. Σμυρλής καθώ και ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, κ. Ν. Μπακατσέλος.

Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκε ιδιαίτερα η διερεύνηση τρόπων της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των ΗΠΑ με την χώρα μας στον τομέα του τουρισμού, ενώ τέθηκαν οι βάσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της διατήρησης των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων με την πατρίδα μας για μεταφορά προσώπων αλλά και εμπορευμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και της επέκτασης τους στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Τέλος, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν στον τομέα των επενδύσεων και κυρίως στις «πράσινες» και «ψηφιακές» τουριστικές επενδύσεις στη χώρα μας.