Κοινό μυστικό των εκλεπτυσμένων ταξιδιωτών και των εραστών της Μυκόνου, το Once In Mykonos Luxury Resort που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του, έχει ήδη καταφέρει να καταχωρηθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο hot ονόματα ξενοδοχείων στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων. Στην προνομιακή περιοχή του Ορνού και μόλις δύο χιλιόμετρα από το φημισμένο nightlife της Χώρας, το υπερσύγχρονο ξενοδοχείο 5 αστέρων μοιάζει με «καταφύγιο» για τον επισκέπτη που επιθυμεί να συνδυάσει την ξέφρενη, κοσμική ζωή του νησιού με στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας. Το Once In Mykonos Luxury Resort πρόκειται για το νέο απόκτημα της γνωστής αλυσίδας Louis Hotels, σε συνεργασία με την εταιρεία hotel management Trésor Hospitality, που διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 10 ξενοδοχεία στην Ελλάδα.

Η ηχηρή υπογραφή του αρχιτέκτονα Φοίβου Σταυρίδη των F Studio Designers σύστησε εδώ μια νέα σχεδιαστική γλώσσα, με σαφείς αναφορές στις καθαρές φόρμες της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, και γνώμονα το eco-design με απόλυτο σεβασμό στη μοναδικότητα του φυσικού τοπίου. Το αποτέλεσμα δικαιώνει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη: διακριτική πολυτέλεια, minimal-chic αισθητική και μια παλέτα σε φυσικούς μπεζ και υπόλευκους τόνους που ξεκουράζει το βλέμμα και γαληνεύει την ψυχή. To Once in Mykonos Luxury Resort μετουσιώνει σε κάθε του έκφανση το όνειρο των ιδανικών διακοπών, εκεί όπου η αυθεντική πολυτέλεια συναντά τη bohemian φιλοσοφία και έναν ανέμελο ρυθμό ζωής, ενώ παράλληλα ορίζει εκ νέου την αξία της φιλοξενίας, προσφέροντας υπηρεσίες και παροχές υψηλού επιπέδου.

Εναρμονισμένο με το κυκλαδίτικο τοπίο και χτισμένο αμφιθεατρικά, το Once in Mykonos διαθέτει 59 σουίτες μοναδικής αισθητικής που όλες ανεξαιρέτως ατενίζουν αγέρωχα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του ξενοδοχείου, η συγκλονιστική infinity pool που ενώνεται νοητά στον ορίζοντα με τις χίλιες και μία μπλε αποχρώσεις της θάλασσας, πλαισιώνεται από κομψά sunbeds που σαγηνεύουν σαν Σειρήνες. Βεβαίως για όσους προτιμούν την ιδιωτικότητα και να αφιερώσουν στον εαυτό τους “me time”, οι ιδιαίτερες Design Room σουίτες με πριβέ πισίνα και μπαλκόνι αποτελούν την ιδανική επιλογή.

Για όσους αναρωτιούνται τι είναι αυτό που κάνει το Once in Mykonos τόσο ξεχωριστό, δηλαδή την μαγική του αύρα και την ατμόσφαιρα που φέρει μια διάθεση νοσταλγίας και σοφιστικέ φινέτσας, το μυστικό της επιτυχίας του κρύβεται σίγουρα στην ιστορία του. Προ δεκαετιών, το Once in Mykonos αποτελούσε μια εξέχουσα θερινή κατοικία, ένα από τα πιο εμβληματικά οικήματα της Μυκόνου, ορόσημο μιας εποχής που το διεθνές jet set ανακάλυπτε το άγονο αυτό νησί, και καλλιτέχνες, επιφανείς προσωπικότητες και διανοούμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έφταναν εδώ για να ζήσουν μια μποέμικη ζωή παρέα με τους φιλόξενους κατοίκους, μια ζωή διαφορετική και ανέφελη, με πόδια γυμνά και μαλλιά αλατισμένα από τη θάλασσα. Σημαντικές προσωπικότητες της εποχής έχουν περάσει το κατώφλι αυτής της κατοικίας: μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Μελίνα Μερκούρη, ο Μάνος Χατζηδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή, η Ζωή Λάσκαρη. Σήμερα, το Once in Mykonos αποτελεί την εξέλιξη αυτού του θρυλικού καταλύματος, εκεί όπου το ένδοξο παρελθόν ανοίγει διάλογο με ένα παρόν δυναμικό και ένα μέλλον γεμάτο υποσχέσεις. Το όνομα του ξενοδοχείου μάλιστα συμβολίζει ακριβώς αυτό, την αφύπνιση των αναμνήσεων και μια ζωή σαν παραμύθι που κάποτε συνέβη και θα ξανασυμβεί: “Once Upon a Time In Mykonos”.

Μεσογειακή κουζίνα

Ο καταξιωμένος Chef Νίκος Σκορδάκης μας ταξιδεύει με τον πιο απολαυστικό τρόπο σε επικούς γαστρονομικούς προορισμούς, υπό την επιμέλεια του έγκριτου Executive Chef της Louis Hotels, Κυριάκου Σωτηρίου. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η μεσογειακή δημιουργική κουζίνα σερβίρεται αριστοτεχνικά εδώ, σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης αισθητικής. Το μενού περιλαμβάνει επιλογές για όλες τις ώρες της ημέρας, από light πιάτα, φρέσκα θαλασσινά και grilled προτάσεις έως comfort pasta συνταγές, προσφέροντας στους επισκέπτες μια haute cuisine εμπειρία που υμνεί την απλότητα της γεύσης και ανταποκρίνεται και στις πιο υψηλές προσδοκίες. Για τους meat lovers, στο all day menu ξεχωρίζει το περίφημο Wagyu beef, η crème de la crème των βόειων, ενώ στον αντίποδα, μπορεί κανείς να βρει μια ευφάνταστη ποικιλία από vegetarian και vegan προτάσεις, φτιαγμένες από αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Το curated dinner menu έχει γίνει ήδη “talk of the island”, προσελκύοντας και επισκέπτες εκτός του ξενοδοχείου. Η εκτενής λίστα του bar δεν αφήνει επιλογές: το Once In Mykonos γίνεται το ιδανικό spot στη δύση του ηλίου, για απολαύσει κανείς ένα signature cocktail με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το ατέλειωτο μπλε του Αιγαίου.

Εμπειρίες ευεξίας

Αφεθείτε στα έμπειρα χέρια της ομάδας Wellness του Once in Mykonos και απολαύστε το μοναδικό al fresco μασάζ ή μια από τις εξατομικευμένες θεραπείες αναζωογόνησης και ομορφιάς, που είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αφυπνίσουν τις αισθήσεις, να μειώσουν το στρες και να επαναφέρουν τη φυσική αρμονία σε σώμα και πνεύμα. Απολαύστε στιγμές χαλάρωσης και ασύγκριτης φροντίδας στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τζακούζι, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, signature spa products από οργανικά συστατικά, δύο καμπίνες θεραπειών για μασάζ και έναν εξειδικευμένο χώρο ομορφιάς. Για όσους δεν αποχωρίζονται τη fitness ρουτίνα τους ούτε στις διακοπές, το Once in Mykonos παρέχει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, αλλά και εξωτερικό yoga stage με φόντο τη θάλασσα για μια αληθινά ανακουφιστική Savanasa και διαλογισμό.

Περιπετειώδεις εξερευνήσεις

Για τους πιο δραστήριους που επιθυμούν να εξερευνήσουν τις αθέατες πλευρές της Μυκόνου ή τη μοναδική ομορφιά των κοντινών νησιών, η καταρτισμένη ομάδα του ξενοδοχείου θα επιμεληθεί bespoke, ιδιωτικές εκδρομές με σύγχρονα RIBs στο μοναδικής ενέργειας νησί της Δήλου, στα παραδεισένια, ακατοίκητα Ρήνεια με τα κρυστάλλινα νερά ή ακόμα και μια εκδρομή στη γειτονική Τήνο.