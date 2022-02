Με κεντρικό μήνυμα «greekend: End your week like a Greek» και υπογραφή το motto της κεντρικής καμπάνιας «All you want is Greece», η νέα καμπάνια του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ προβάλλει την όμορφη πλευρά της ζωής στις πόλεις της Ελλάδας, μέσα από ένα «ταξίδι» στις πλούσιες εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες σε ένα greekend*.

O Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προσκαλεί τους ταξιδιώτες να απολαύσουν ένα greekend*, ένα «αυθεντικό ελληνικό σαββατοκύριακο στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας».

Μέσα από την καμπάνια «παρουσιάζεται η πιο γοητευτική πλευρά της ζωής στις μεγάλες πόλεις, αυτή που κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ένα σαββατοκύριακο. Οι πρωταγωνιστές ξυπνούν σε μια ηλιόλουστη πόλη κι έχουν όλο τον χρόνο μπροστά τους για να γνωρίσουν τις ομορφιές της: μουσεία, περίπατοι, βόλτες στην παραλία, καφές στα υπαίθρια καφέ, νόστιμο φαγητό, τέχνες, shopping, συναντήσεις και γνωριμίες, διασκέδαση, ένα σαββατοκύριακο που τα έχει όλα!».

«Ένα υπέροχο weekend γεμάτο ξεχωριστές δραστηριότητες, τόσο μοναδικά ελληνικό, που σχεδόν δικαιούται να έχει το δικό του όνομα. Το greekend* είναι μια υπέροχη εμπειρία να ζήσει κανείς και να γνωρίσει τις πιο όμορφες πλευρές της πόλης.

Ένα σαββατοκύριακο ξέγνοιαστο είναι αυτό που έχει λείψει σε όλους μετά από τις δύσκολους μήνες της πανδημίας. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι πόλεις που το προσφέρουν απλόχερα. “Make your weekend a greekend*” λέει χαρακτηριστικά ο πρωταγωνιστής του διαφημιστικού σποτ».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η νέα διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ θα έχει αρχικά διάρκεια δύο σχεδόν μήνες και θα προβληθεί, σε πρώτη φάση, σε δέκα χώρες που έχουν φανερώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Σουηδία και το Ισραήλ. Η καμπάνια θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του έτους».

Στόχος της καμπάνιας «City Break» είναι το «να καθιερωθεί το νέο concept greekend* και να εμπλουτιστεί και με άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις που έχουν σύνδεση με αεροδρόμια του εξωτερικού και μπορούν να στηρίξουν ένα επιτυχημένο City Βreak».

«Η καμπάνια αυτή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά ανάλογων δράσεων»

O υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε πως «το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ ξεκινούν σήμερα καμπάνια για το City Break με την οποία προσκαλούμε ξανά τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τις γνωστές και άγνωστες γωνιές των ελληνικών πόλεων. Η εκκίνηση γίνεται με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, φωτίζοντας τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, το εμπόριο, τη διασκέδαση, τα ξενοδοχεία μας, και φυσικά τα απόλυτα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, το κλίμα και τους ανθρώπους τους. Τα ξενοδοχεία πόλεων και ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η καμπάνια αυτή είναι η πρώτη μιας σειράς δράσεων που θα υλοποιήσουμε, ώστε να προσκαλέσουμε τους επισκέπτες να απολαύσουν, με ασφάλεια, ένα αυθεντικό ελληνικό σαββατοκύριακο στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας».

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, σημείωσε πως «η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό των πόλεων. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα τις έχει ζημιώσει δυσανάλογα σε σχέση με άλλους ταξιδιωτικούς προορισμούς της χώρας μας. Γι’ αυτό και ένας από τους βασικούς άξονες της στρατηγικής του ΕΟΤ είναι η προβολή στο εξωτερικό των ελληνικών πόλεων, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικές City Break εμπειρίες. Η καμπάνια για το greekend*, το ελληνικό weekend, έχει σαν στόχο να προβάλλει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από άλλους γνωστούς προορισμούς τριημέρου της Ευρώπης. Να προβάλλει ελληνικές πόλεις που προσφέρουν εμπειρίες γαστρονομίας, διασκέδασης, πολιτισμού, αναψυχής και ποιοτικών υπηρεσιών φιλοξενίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που εργάστηκαν σκληρά για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που παρουσιάζουμε σήμερα και πρώτα από όλους το Ίδρυμα Ωνάση για την ευγενική του χορηγία».